Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στις Αρχές η 45χρονη η οποία κατήγγειλε για βιασμό και απόπειρα βιασμού τον εν διαστάσει σύζυγο της.



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Ρόδο από την 9η Ιουλίου 2022 το απόγευμα έρευνα, εκτός πλέον των ορίων του αυτοφώρου, για την εξιχνίαση μιας νέας υπόθεσης βιασμού και απόπειρας βιασμού με καταγγελλόμενο από την 45χρονη τον εν διαστάσει σύζυγο της, έναν 47χρονο Ροδίτη.



Η 45χρονη κατήγγειλε ειδικότερα ότι ο εν διαστάσει σύζυγός της κατά το χρονικό διάστημα από την 01.00 έως την 03.00 ώρα της ίδιας ημέρας ενώ βρισκόντουσαν στην οικία τους, με την χρήση βίας και χωρίς την θέλησή της την υποχρέωσε σε συνουσία. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι το ίδιο αποπειράθηκε να πράξει και την 11:15 ώρα της 6ης Ιουλίου 2022 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο οποίο διαμένει προσωρινά.



Πιο συγκεκριμένα, η 45χρονη, παρουσία παιδοψυχολόγου, κατέθεσε ότι με τον 47χρονο πατέρα των δύο της παιδιών βρίσκεται σε διάσταση από τα μέσα του Μαΐου 2022 και αρχικώς διέμενε στην οικία συγγενικού της προσώπου.



Ισχυρίζεται ότι έκτοτε ο σύζυγός της την παρακολουθεί ακόμη και στον χώρο εργασίας της σε ξενοδοχείο.



Διατηρούσαν τυπικές ωστόσο φιλικές σχέσεις για τα παιδιά και την 6η Ιουλίου 2022 ενώ κατευθυνόταν στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο, την ακολούθησε και μπήκε στο δωμάτιο λέγοντας της ότι θα ερχόταν σε λίγο συγγενής της για να φύγουν όλοι μαζί.



Διατείνεται ότι τον πίστεψε και πήγε στο μπάνιο για να ετοιμαστεί και τότε εκείνος εισήλθε εντός και αποπειράθηκε να έλθει σε συνουσία μαζί της παρά την θέλησή της. Φώναξε, όπως περιέγραψε και έφυγε.



Την 8η Ιουλίου 2022 το απόγευμα την πήρε από τον χώρο εργασίας της προκειμένου να μεταβούν στην οικία τους για να δει το ένα της παιδί. Το παιδί, όπως περιέγραψε έλειπε σε νυχτερινή έξοδο και τότε του ζήτησε να την πάρει πίσω στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο.



Εκείνος φέρεται να την διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε λόγος να ανησυχεί και της ζήτησε να κοιμηθεί στο σπίτι σε διαφορετικό δωμάτιο. Επειδή δεν είχε κλιματισμό φέρεται να την έπεισε να κοιμηθούν στο ίδιο δωμάτιο ντυμένοι και λίγη ώρα αργότερα την υποχρέωσε δια της βίας σε συνουσία.



Ισχυρίζεται ότι επιχείρησε να τηλεφωνήσει στην άμεση δράση αλλά της πήρε το τηλέφωνο και την κλείδωσε στο δωμάτιο.

Υποστηρίζει ότι την επόμενη ημέρα το πρωί συμπεριφερόταν σαν να μην είχε συμβεί οτιδήποτε, ξύπνησε και την πήρε στην εργασία της.



Η γυναίκα μετέβη ακολούθως στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και κατήγγειλε το περιστατικό στις αρχές.

Είπε ωστόσο ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη λόγω των παιδιών.