Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Παιδί έπεσε από μπαλκόνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 10χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.



Ένα παιδί μόλις 10 ετών έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στο Αγρίνιο με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε ΜΕΘ νοσοκομείου της Πάτρας διασωληνωμένο.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας 11 Ιουλίου το παιδί έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου στην οδό Παπαστράτου στο Αγρίνιο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Για καλή του τύχη κάτω από το μπαλκόνι υπήρχε τέντα που ανέκοψε την πτώση του παιδιού. Ωστόσο, το παιδί υπέστη βαριά κατάγματα και μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αγρινίου γύρω στις 7:30 το απόγευμα.

Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ σε νοσοκομείο της Πάτρας και διασωληνώθηκε προληπτικά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρά το γεγονός ότι διασωληνώθηκε, η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: karvasaras.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγο της

NASA: Η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ

Πρύτανης ΑΠΘ στον ΑΝΤ1: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών οι πυροβολισμοί