Κυκλάδες

Σύρος: Σταμάτησαν να δουν τη θέα κι έπεσαν στον γκρεμό! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίθανο τροχαίο έλαβε χώρα στο νησί, όταν συνέβη τροχαίο στην άκρη του γκρεμού.

Ένα ζευγάρι που σταμάτησε στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στον Λωτό ενεπλάκη σε σπάνιο τροχαίο, στη Σύρο.

Οι επιβάτες του οχήματος στάθμευσαν στην άκρη για να θαυμάσουν τη θέα όταν ένα διερχόμενο όχημα εξετράπη της πορείας του και χτύπησε το δικό τους, με αποτέλεσμα να πέσει στον γκρεμό, όπου ευτυχώς υπήρχε ένα δέντρο και τους σταμάτησε.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και οι επιβαίνοντες στο πρώτο βγήκαν μόνοι τους και πάλι στο δρόμο.

Πηγή: cyclades24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

NASA: Η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Τα σχολεία θα ανοίξουν με τις καλύτερες συνθήκες

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: Ο βίος και το έργο του