Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειρουργός καταδικάστηκε για ακρωτηριασμό δακτύλων σε βρέφος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παιδοχειρουργός κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Τι είπε στην απολογία του ο ίδιος.



Παιδοχειρουργός καταδικάστηκε σε 6μηνη φυλάκιση, με τριετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, για τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων σε βρέφος, ύστερα από επέμβαση, στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το 15 μηνών αγοράκι είχε υποβληθεί το 2017 σε επέμβαση διαχωρισμού δακτύλων, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα εκ γενετής. Μετά το χειρουργείο όμως παρουσιάστηκαν επιπλοκές, με συνέπεια να ακολουθήσει ο ακρωτηριασμός των δύο δακτύλων.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη, ύστερα από προσφυγή της οικογένειας του αγοριού, η οποία έκανε λόγο για «άδικο ακρωτηριασμό», τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή «καταδίκασε το παιδί να μην μπορεί να επιτελέσει πολλές λειτουργίες στην καθημερινή του ζωή».

Στην απολογία του, ο χειρουργός αρνήθηκε την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια και υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως οι επιπλοκές που σημειώθηκαν δεν μπορούσαν να αποφευχθούν.

Κρίθηκε ένοχος για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, με αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ κατά της καταδικαστικής απόφασης άσκησε έφεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Διαρρήκτης σκαρφάλωνε σε σωλήνες φυσικού αερίου

Αγρίνιο: Παιδί έπεσε από μπαλκόνι

Ρόδος: Κατήγγειλε για βιασμό τον εν διαστάσει σύζυγο της