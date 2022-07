Κυκλάδες

Μήλος: Τουρίστρια έπαθε αλλεργικό σοκ εν πλω και την έσωσε το Λιμενικό

Επιχείρηση σωτηρίας από το Λιμενικό μαζί με γιατρούς για την 40χρονη τουρίστρια.

Πολωνή τουρίστρια που έκανε διακοπές με ιστιοφόρο στη Μήλο, κινδύνευσε από αλλεργικό σοκ και σώθηκε χάρη στην άμεση παρέμβαση του Λιμενικού Σώματος.

Το ιστιοφόρο βρισκόταν 9 μίλια Β.Δ της Μήλου , όταν η 40χρονη, από άγνωστη ως τώρα αιτία παρουσίασε έντονα συμπτώματα αλλεργικού-αναφυλακτικού σοκ.

Οι συνεπιβάτες της ειδοποίησαν τον Θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και άμεσα με εντολή του τοπικού Λιμεναρχείου αναχώρησε λάντζα με δύο γιατρούς και ένα στέλεχος του λιμενικού για να προσεγγίσουν το σκάφος .

Οι γιατροί πρόλαβαν την όποια δυσμενή εξέλιξη για την υγεία της κάνοντας της δύο ενέσεις αδρεναλίνης και στη συνέχεια μεταφέροντας την στη Μήλο, στο Κέντρο υγείας του νησιού, όπου βρίσκεται εκτός κινδύνου.

