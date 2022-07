Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: προφυλακιστέοι δύο άνδρες για διακίνηση ναρκωτικών

Ο ένας εξ αυτών είχε συλληφθεί... επεισοδιακά, καθώς πέρασε μέσα από τη τζαμαρία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημείου Θεσσαλονίκης.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, οι δύο αλλοδαποί που είχαν συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα, με την κατηγορία ότι διακινούσαν ναρκωτικά εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Πρόκειται για Αλγερινούς υπηκόους και μεταξύ αυτών ο 22χρονος που λίγες μέρες νωρίτερα είχε βουτήξει με χειροπέδες στον Θερμαϊκό για να ξεφύγει από αστυνομικούς, όταν τον συνέλαβαν, επειδή παρενοχλούσε περαστικούς στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης.

Για το περιστατικό αυτό είχε παραπεμφθεί στο αυτόφωρο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος (αυτοδικαίως) καθώς η δίκη του αναβλήθηκε, λόγω απουσίας μαρτύρων.

Λίγα 24ωρα αργότερα, όμως, ο 22χρονος συνελήφθη εκ νέου, αυτή τη φορά σε αστυνομική επιχείρηση στο πανεπιστημιακό κάμπους για κατοχή ναρκωτικών ουσιών που φαίνεται να προορίζονταν προς διακίνηση. Η σύλληψή του, μάλιστα, ήταν επεισοδιακή καθώς στην προσπάθειά του να την αποφύγει, επιχείρησε να περάσει μέσα από τζαμαρία πόρτας, με συνέπεια να τραυματιστεί. Πριν από τον τραυματισμό του φέρεται να πέταξε ένα τσαντάκι με έντεκα μικροδέματα κάνναβης, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε κι ένας αναδιπλούμενος σουγιάς.

Κατά την ίδια επιχείρηση, είχε συλληφθεί κι ο 31 ετών συγκατηγορούμενός του διότι, σύμφωνα με την αστυνομία, κατείχε μικροδέμα κάνναβης και χρηματικό ποσό, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών.

