Λάρισα

Πηνειός: επανέφεραν στη ζωή γυναίκα που ανασύρθηκε νεκρή

Αρνήθηκε την βοήθεια για να βγει σώα απο το ποτάμι. Αργότερα την έβγαλαν από το νερό, χωρίς αισθήσεις και σφυγμό. Όμως...

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρισα, όταν μία γυναίκα, έπεσε στον Πηνειό και παραλίγο να χάσει τη ζωή της.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν η γυναίκα, ηλικίας 48 ετών, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από ξύλινη πεζιγέφυρα στον ποταμό.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Άντρες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής που εντόπισαν τη γυναίκα ζωντανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησαν να την πείσουν να δεχθεί τη βοήθειά τους, εκείνη όμως το αρνήθηκε.

Μέχρι να την προσεγγίσουν η γυναίκα βρίσκονταν μέσα στο νερό και ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις και χωρίς σφυγμό.

Μεταφέρθηκε στο τμήμα αναζωογόνησης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όπου μετά από μεγάλο διάστημα προσπαθειών, οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Κατά πληροφορίες η 48χρονη Ουκρανικής καταγωγής νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου.

Πηγή: onlarissa.gr

