Αιτωλοακαρνανία

Γιατρός έσωσε μωρό που έχασε τις αισθήσεις του στη βάπτισή του

Σωτήρια ήταν η άμεση παρέμβαση γιατρού που παρευρισκόταν στο μυστήριο.

H ημέρα χαράς, παραλίγο να προβεί σε τραγωδία, σε ένα χωριό στα όρια του δήμου Ξηρομέρου.

Πιο συγκεκριμένα, αναστάτωση προκλήθηκε σε βάπτιση καθώς το μωρό ξαφνικά φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του.

Χάρη στη σωτήρια παρέμβαση γιατρού που ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του μυστηρίου, το παιδάκι επανήλθε και παρά το άγχος που υπήρξε, όλα συνεχίστηκαν καλά.

Ερβτηματικό υπάρχει σχετικά με το γιατί το μωράκι έχασε τις αισθήσεις του.

Πηγή: agrinionews.gr

