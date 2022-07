Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - ΟΑΣΘ: οδηγός κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε... μπουστάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εις βάρος του οδηγού, αναμένεται να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.

Oδηγός του ΟΑΣΘ κάλεσε την Αστυνομία γιατί θεώρησε προκλητική την ενδυμασία νεαρής κοπέλας που επέβαινε στο λεωφορείο και φορούσε μπουστάκι.

Το περιστατικό έγινε χθες, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στη γραμμή 19 που εκτελεί το δρομολόγιο Κορδελιό-Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Απαράδεκτες χαρακτήρισε αυτού του είδους τις συμπεριφορές ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Γιώργος Σκόδρας, με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόσθεσε, δε, ότι θα κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία και θα ασκηθεί σε βάρος του οδηγού πειθαρχικός έλεγχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass – Οικονόμου: τις επόμενες μέρες οι πληρωμές

NASA: Η βαθύτερη φωτογραφία του Σύμπαντος που έχει τραβηχτεί ποτέ

ΗΠΑ για χάρτη Μπαχτσελί: η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητείται