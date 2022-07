Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό που κάλεσε την αστυνομία για κοπέλα που φορούσε μπουστάκι

Τι είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο πρόεδρος εργαζομένων του ΟΑΣΘ Γιάννης Δήμκας.



Πειθαρχικός έλεγχος θα διενεργηθεί για τον οδηγό του ΟΑΣΘ, ο οποίος κάλεσε την Αστυνομία γιατί θεώρησε προκλητική την ενδυμασία νεαρής κοπέλας που επέβαινε στο λεωφορείο και φορούσε μπουστάκι.

Το περιστατικό έγινε την Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στη γραμμή 19 που εκτελεί το δρομολόγιο Κορδελιό-Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο πρόεδρος εργαζομένων του ΟΑΣΘ Γιάννης Δήμκας είπε ότι θα διενεργηθεί πειθαρχικός έλεγχος στον οδηγό, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Όπως είπε ο κ. Δήμκας δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον οδηγό του λεωφορείου, προκειμένου να μάθει και την δική του εκδοχή για το περιστατικό.

Ωστόσο, σημείωσε ότι στον κανονισμό υπάρχει οδηγία που προβλέπει ότι οι επιβάτες πρέπει να είναι ευπρεπώς ενδεδυμένοι και ενδεικτικά ανέφερε ότι σύμφωνα με την οδηγία ένας επιβάτης δεν μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο φορώντας το μαγιό του.

