Αγνοούμενος στην Χαλκιδική: έρευνες με λιγοστές ελπίδες

Για 5η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον νεαρό τουρίστα που αγνοείται από το περασμένο Σάββατο.



Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον νεαρό τουρίστα από τη Βόρεια Μακεδονία που αγνοείται από το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, όταν παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, στην παραλία Μύτη, στο Ποσείδι της Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό, οι έρευνες ξεκίνησαν το πρωί με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος, όπως επίσης εθελοντών - διασωστών.

Χθες, στην επιχείρηση συνέδραμε κι ένα υποβρύχιο drone, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Εικόνες από την μεγάλη έρευνα που πραγματοποιείται στην περιοχή, καταγράφηκαν.

Ο Μάρτιν γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 1990 και είναι σήμερα 31 ετών και όχι 28, όπως αναφερόταν μέχρι τώρα. Αγαπά το μπαλέτο και έχει τελειώσει την Ανωτάτη Σχολή Μπαλέτου στα Σκόπια, όπου ζει, ενώ εργάζεται σε μία βιομηχανία κρεάτων. Παράλληλα, είχε εργαστεί και περιστασιακά στη Μάλτα.

Οι συγγενείς λένε κατηγορηματικά στη Voria.gr πως ήξερε καλό κολύμπι καταρρίπτοντας όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις περασμένες ημέρες.

