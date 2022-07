Μαγνησία

Βόλος: “Ελάτε να συλλάβετε το παιδί μου” - Η τραγική ιστορία μιας μάνας

Βλέπει συνεχώς το παιδί της με χειροπέδες. Στο σπίτι, επισκέψεις κάνει μόνο η Αστυνομία και ο γιος της ζει όλη μέρα "χαμένος", εδώ και 14 χρόνια!



Μια δραματική ιστορία βιώνει μια μητέρα στον Βόλο, η οποία βλέπει συνεχώς το παιδί της με χειροπέδες. Το βλέπει να κοιμάται ακόμη και στο εδώλιο του κατηγορουμένου, κάθε φορά που οδηγείται στα δικαστήρια.

Στο σπίτι επισκέψεις κάνει μόνο η Αστυνομία και ο 29χρονος γιος της ζει όλη μέρα χαμένος μέσα στην ηρωίνη, από την ηλικία των 15 ετών.

Κλοπές και ληστείες είναι στην ημερήσια διάταξη και κάθε δέσμευση που δόθηκε για εισαγωγή του σε κλειστό πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ δεν τηρήθηκε.

“Ξέχασα να πάω”, είπε χθες στο δικαστήριο ο 29χρονος που το τελευταίο δίμηνο απασχολεί σχεδόν καθημερινά την αστυνομία και τη δικαιοσύνη.

Μετά τις τελευταίες κλοπές, στις 6 Ιουλίου, η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία, που τον αναζητούσε. «Ελάτε να τον συλλάβετε, εδώ είναι, ήρθε στο σπίτι» είπε η μητέρα του στους αστυνομικούς «σφραγίζοντας» τη φυλάκισή του.

Μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό όπου εκτίει ποινή για ληστεία στον ΟΑΕΔ και την Τρίτη έγινε δικαστήριο στον Βόλο για 7 νέες κλοπές μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Σε μια απόπειρα να κλέψει κατάστημα γνωστής αλυσίδας καφέ , είχε πάρει ένα δίκυκλο και προσπαθούσε να σπάσει την τζαμαρία, αλλά δεν τα κατάφερε.

Την Τρίτη καταδικάστηκε σε 19 μήνες φυλάκιση και με υποχρέωση να εκτίσει τους δύο και δεν κατέθεσε έφεση. Είπε στο δικαστήριο πως δεν θυμόταν τίποτα από τις κλοπές και πως έχει βρει ένα καταφύγιο στη φυλακή.

