Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε στάση - Παιδί ανάμεσα στους τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε κι ένα 13χρονο παιδί σύμφωνα με πληροφορίες.



Tροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Νικόπολης.