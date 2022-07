Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Σε αργία οδηγός με καταδίκη για σεξουαλική παρενόχληση 13χρονης

Ο οδηγός δεν είχε ενημερώσει τον ΟΑΣΘ και είχε καταγραφεί ως αδικαιολογήτως απών, ενώ βρισκόταν στη φυλακή!



Σε αργία έθεσε 53χρονο οδηγό του ΟΑΣΘ η διοίκηση του Οργανισμού μετά την καταδίκη του για κατάχρηση ανηλίκου με θύμα 13χρονη και μηνυτή τον πατέρα της.

Πρόκειται για τον 53χρονο ο οποίος την προηγούμενη Τρίτη καταδικάστηκε από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε τρία χρόνια φυλάκιση, επειδή προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος ανήλικης, η οποία μάλιστα είναι φίλη με την κόρη της συζύγου του. Μετά την καταδίκη του αποφασίστηκε να εκτίσει τρεις μήνες από την επιβληθείσα ποινή, ενώ η υπόλοιπη ανεστάλη.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καταδικάστηκε, δεν είχε ενημερώσει τον Οργανισμό για το περιστατικό. Έτσι, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, οι μέρες στη δουλειά του καταγραφόταν ως αδικαιολογήτως απών από τα καθήκοντά του. Όταν οι ιθύνοντες του Οργανισμού έμαθαν ότι καταδικάστηκε για την αποτρόπαια αυτή πράξη, κίνησαν αστραπιαία τις νόμιμες διαδικασίες ώστε να τεθεί σε αργία.

Συγκεκριμένα, η αντίδραση του προέδρου του ΟΑΣΘ, Γιώργου Σκόδρα ήταν άμεση, με τον ίδιο να δίνει την εντολή να τηρηθούν τα προβλεπόμενα μέτρα, καθώς θεωρήθηκε αδιανόητο το περιστατικό και εκφράστηκε η άποψη ότι στον Οργανισμό δεν μπορούν να εργάζονται άτομα που έχουν καταδικαστεί και μάλιστα για αδικήματα σεξουαλικού περιεχομένου.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή 3 Ιουλίου, στο σπίτι του 53χρονου, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, η ανήλικη κόρη του οδηγού του ΟΑΣΘ κάλεσε μια συνομήλική της για να κοιμηθούν μαζί το βράδυ.

Ο 53χρονος προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της 13χρονης και της εξιστόρησε σεξουαλικού περιεχομένου γεγονότα, με αναφορές -μεταξύ άλλων- σε πορνογραφικές ταινίες. Μάλιστα η πράξη τελέστηκε στο υπνοδωμάτιο, όπου εκτός από την 13χρονη βρισκόταν -και κοιμόταν- η φίλη της.

Την επόμενη μέρα η ανήλικη αποκάλυψε στην οικογένειά της τα όσα εκτυλίχθηκαν στο σπίτι του 53χρονου και ακολούθησε η καταγγελία – μήνυση του πατέρα της και η αυτόφωρη σύλληψη του κατηγορούμενου.

Η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε ήταν σε βαθμό πλημμελήματος και γι’ αυτό ο οδηγός του ΟΑΣΘ δικάστηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

Σημειώνεται ότι ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία.

Πηγή: Thesstoday.gr

