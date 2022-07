Κυκλάδες

Μύκονος: Έκλεψαν Τούρκο πρωταθλητή - Πάνω από 70000 ευρώ η λεία

"Ποντικοί" τρύπωσαν στο δωμάτιο του και ...τον έγδυσαν και έγιναν καπνός. Του άρπαξαν από εσώρουχα μέχρι χρήματα.

«Μάστιγα» τείνουν να γίνουν οι κλοπές σε πολυτελείς κατοικίες στη Μύκονο. Τελευταία θύματα ο Τούρκος πρωταθλητής κολύμβησης Κεμάλ Γκιουρντάλ και ο φίλος του, Σερχάτ Σεν που είναι πολύ γνωστός μακιγιέρ στην Κωνσταντινούπολη.

Οι δυο άνδρες διέμεναν σε συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Κούνουπας της Μυκόνου. Μέλη της διαβόητης συμμορίας των διαρρηκτών που λυμαίνονται το νησί των Ανέμων, εισέβαλαν στα δωμάτια τους το περασμένο Σάββατο μετά τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τα ξημερώματα Κυριακής 02.30 όταν οι δυο Τούρκοι τουρίστες βρίσκονταν σε παραλία του νησιού και έπειτα στη Χώρα Μυκόνου.

Επιστρέφοντας αντίκρισαν το απόλυτο χάος αφού οι διαρρήκτες είχαν κάνει άνω κάτω τις κρεβατοκάμαρες τους, παίρνοντας κυριολεκτικά τα πάντα. Από εσώρουχα, μπλούζες, μαγιό, πουκάμισα και παντελόνια, μέχρι κοσμήματα και όσα μετρητά βρήκαν μέσα στα δωμάτια.

Ο Τούρκος πρωταθλητής της κολύμβησης, Κεμάλ Γκιουρντάλ που έχει πάρει μέρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι οι διαρρήκτες αφαίρεσαν 7.500 ευρώ σε μετρητά, 3.000 δολάρια σε μετρητά και χρυσαφικά – αντικείμενα- ρούχα συνολικής αξίας 70.315 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, οι επιτήδειοι κατάφεραν να μπουν στην κατοικία τους από την μπαλκονόπορτα χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότητα κατσαβίδι.

