Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εμπορικό κατάστημα (εικόνες)

Στις φλόγες τυλίχθηκε κατάστημα με αθλητικά είδη στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής έχει κινητοποιηθεί τις τελευταίες ώρες για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε μεγάλο εμπορικό κατάστημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν τουλάχιστον είκοσι πυροσβέστες με έξι οχήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία έχει εκκενωθεί προληπτικά κατάστημα παιχνιδιών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 παρά τέταρτο και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη.

