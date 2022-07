Τρίκαλα

Τρίκαλα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε κανάλι (εικόνες)

Πέντε τραυματίες σε τροχαίο στα Τρίκαλα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης επί της Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας, στο ύψους του μνημείου του 731.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα μάλιστα το ένα εξ αυτών να πέσει σε παρακείμενο κανάλι.

Οι πέντε συνολικά επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά.

