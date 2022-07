Δωδεκανήσα

Ρόδος: διακίνηση μεταναστών με σκάφος αναψυχής (εικόνες)

Να περάσουν απαρατήρητοι εν μέσω τουριστικής περιόδου επιχείρησαν Τούρκοι διακινητές στη Ρόδο.

Με ένα ταχύπλοο σκάφος αναψυχής το οποίο , μάλλον, πίστευαν ότι δεν θα κινούσε τις υποψίες μέσα στην τουριστική περίοδο προσπάθησαν να μεταφέρουν μετανάστες παράνομα στη Ρόδο δύο νεαροί Τούρκοι, μόλις 20 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Το σκάφος με το οποίο μετέφεραν τους μετανάστες προσάραξε όμως χθες το μεσημέρι στην παραλία Φανών και λουόμενοι ειδοποίησαν το Λιμενικό που εντόπισε μέσα στο σκάφος τους δύο νεαρούς Τούρκους.

Τα στελέχη που έφθασαν στο σημείο βρήκαν επίσης στην περιοχή 4 αλλοδαπούς και στη συνέχεια μέσα στη πόλη της Ρόδου άλλους 5 μετανάστες μέσα σε ΙΧ με οδηγό έναν 66χρονο Έλληνα.

Οι 9 μετανάστες κατέθεσαν ότι οι νεαροί Τούρκοι είναι οι διακινητές τους και οι 5 από αυτούς ότι ο 66χρονος τους παρέλαβε με το αυτοκίνητο του από την παραλία.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν το σκάφος, το Ι.Χ.Ε. όχημα, τρεις (03) συσκευές κινητής τηλεφωνίας και το χρηματικό ποσό των χιλίων τριακοσίων είκοσι ευρώ (1.320,00€).

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ρόδου, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης και σε άλλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

