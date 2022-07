Σάμος

Φωτιά στην Σάμο: Μάχη με τις φλόγες - Ρίψεις νερού και από αέρος

Ολονύχτια μάχη με την φωτιά. Ρίψεις και από αέρος ξεκίνησαν με το πρώτο φως της ημέρας.



Ολονύχτια ήταν η μάχη των πυροσβεστών με την φωτιά που καίει στην Σάμο, με τις προσπάθειες για τον έλεγχο του πύρινου μετώπου να συνεχίζονται, μέχρι αυτή την ώρα.

Με το πρώτο φως της ημέρας το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν και εναέρια μέσα, με την φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες να έχει πλέον οριοθετηθεί.



Η φωτιά ξεκίνησε την Τετάρτη από το Παλαιοχώρι, στον Μαραθόκαμπο στα δυτικά της Σάμου, ενώ όλη νύχτα έκαιγε καταστρέφοντας μεγάλες εκτάσεις πρασίνου.

Η ενημέρωση το βράδυ της Τετάρτης έλεγε πως το μέτωπο νοτια-νοτιοδυτικα από το Παλαιοχώρι έχει ελεγχθεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από την Σάμο, η φωτιά καίει ανάμεσα σε Πούντα και Λιμνιώνα.

Αργά το απόγευμα της Τετάρτης δόθηκε εντολή να εκκενωθούν τα χωριά Λιμνιώνας και Μακριά Πούντα για καθαρά προληπτικούς λόγους και ουσιαστικά απομακρύνθηκαν κάποιοι ηλικιωμένοι.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 49 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 15 οχήματα, ενώ υπήρχε και η βοήθεια από πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα μέχρι να πέσει η νύχτα. Συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές.

Το βράδυ της Τετάρτης έφτασε στη Σάμο με αεροπλάνο από την Αθήνα ένα πεζοπόρο τμήμα 28 πυροσβεστών και ρίχτηκε άμεσα στην κατάσβεση της φωτιάς.

Εν τω μεταξύ, νεκροί είναι οι δύο από τους τέσσερις επιβαίνοντες του μοιραίου πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χθες στη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς στη Σάμο στη θαλάσσια περιοχή Πλάκα νοτιοδυτικά του νησιού.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» ο Κώστας Δαδούδης, Συντονιστής Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον χαμό των δυο πυροσβεστών κατά την πτώση του ελικοπτέρου στην Σάμο.

Για το πύρινο μέτωπο είπε ότι αυτή την στιγμή οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην θέση Βοτσαλάκια στο χωριό Παλαιοχώρι. Όπως είπε υπάρχουν εστίες πυρκαγιάς, ωστόσο σημείωσε ότι για την ώρα δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους κάτι που βοηθάει τα εναέρια μέσα και τις επίγειες δυνάμεις.

Από την πλευρά του, επίσης μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Αλέξανδρος Λυμπέρης είπε ότι η σημερινή ημέρα είναι καλύτερη και η φωτιά αναμένεται να ελεγχθεί πλήρως.

«Αν δεν είχαμε τις απώλειες των δυο ανθρώπων που μας συγκλόνισαν όλους, θα λέγαμε ότι τα πράγματα πήγαν καλά», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις παραμένουν επί τόπου για να σβηστούν όλα τα μέτωπα.

