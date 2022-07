Βοιωτία

Τροχαίο: Νεκροί δύο νέοι - Τραυματίες τρεις φίλοι τους

Πως συνέβη το δυστύχημα που κόστισε την ζωή σε δύο αδέλφια, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Σε ποτάμι κατέληξε το αυτοκίνητο των θυμάτων.

Τραγωδία με δύο νέους ανθρώπους νεκρούς και τρεις ακόμη φίλους τους σοβαρά τραυματίες, σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (13/7) στο 92ο χιλιόμετρο του δρόμου Λαμίας - Λιβαδειάς, στο ύψος του Αγίου Νεκταρίου.

Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και αφού συγκρούστηκε με τα προστατευτικά κι άλλα σταθερά αντικείμενα εκτός οδοστρώματος, κατέληξε στο ποτάμι.

Νεκροί είναι δύο νέοι άνδρες 27 και 30 ετών.

Άλλοι τρεις φίλοι τους, που επέβαιναν στο μοιραίο αυτοκίνητο, ηλικίας από 22 έως 30 ετών, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Τα αίτια του τροχαιου δυστυχήματος, που βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία, διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδειάς.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως οι νεκροί ειναι δύο αδέλφια, αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 27 και 30 ετών.

Τραυματίες είναι ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής και δύο Έλληνες, 29 και 22 χρόνων.





