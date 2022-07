Σάμος

Σάμος - Πτώση ελικοπτέρου: Ποιος είναι ο Έλληνας που σκοτώθηκε

Θλίψη για την ανείπωτη τραγωδία με την συντριβή του ελικοπτέρου. Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν. Η ανακοίνωση του νοσοκομείου Σάμου.



Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η τραγωδία με το πυροσβεστικό ελικόπτερο που συνετρίβη στη Σάμο, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην περιοχή Άγιος Μηνάς, στη θάλασσα βόρεια του Παλαιοχωρίου κατά τη διάρκεια της υδροληψίας.

Στο ελικόπτερο, το οποίο ήταν ενοικιαζόμενο, επέβαιναν τέσσερα άτομα. Ένας Ρουμάνος, δύο Μολδαβοί και ένας Έλληνας.

Νεκροί είναι ο Έλληνας μεταφραστής και ο Ρουμάνος συγκυβερνήτης, ενώ διασώθηκαν οι δύο Μολδαβοί, μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Ελληνας μεταφραστής που ανασύρθηκε νεκρός είναι ο Θ.Β., 49 ετών, με καταγωγή από την Πρέβεζα, ο οποίος ενεργούσε ως μεταφραστής για τις ανάγκες συντονισμού ανάμεσα στους χειριστές του ελικοπτέρου και στο κέντρο της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν απόστρατος, ο οποίος τα καλοκαίρια συνήθιζε να εργάζεται στα ελικόπτερα. Κάτοικος Γλυφάδας, αφήνει πίσω του δύο παιδιά ηλικίας 16 και 10 ετών.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Σάμου

Σε ανακοίνωσή του του Νοσοκομείο Σάμου αναφέρει ότι «στις 13 Ιουλίου 2022 προσεκομίσθησαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 08.40μμ και 11.30μμ, δυο εκ των τεσσάρων επιβαινόντων του ελικοπτέρου που συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιάς, νοτιοδυτικά της Σάμου, στην θέση ¨Παλαιοχώρι¨, ο αλλοδαπός μηχανικός του ελικοπτέρου και ο πιλότος αντίστοιχα. Υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία τους στο Νοσοκομείο Σάμου για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση. Έχουν διαφύγει τον κίνδυνο.

Στις 11.30μμ μεταφέρθηκαν επίσης οι σωροί των δυο άλλων επιβαινόντων στο ελικόπτερο. Αναμένεται η διενέργεια της νεκροψίας –νεκροτομής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου παραμένει σε ετοιμότητα πάντα για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους έχουν ανάγκη και από την καταστροφική πυρκαγιά».

Σχετικά με το πύρινο μέτωπο στην Σάμο, η εικόνα σήμερα είναι πολύ καλύτερη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει οριοθετηθεί, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν κοπάσει, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να εκτιμούν ότι θα την θέσουν υπό πλήρη έλεγχο.

