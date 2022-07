Δωδεκανήσα

Σκοτώθηκε δένοντας τον κάβο σκάφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό δυστύχημα στην Σύμη με νεκρό έναν κυβερνήτη τουριστικού σκάφους.



Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Σύμη με νεκρό έναν 30χρονο αλλοδαπό κυβερνήτη τουριστικού σκάφους.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Σύμης, για σοβαρό τραυματισμό, 30χρονου αλλοδαπού άνδρα, στην παραλία “Ταβίρι”.

O 30χρονος μεταφέρθηκε με ιδιωτική λέμβο στο λιμάνι του Γιαλού, όπου κλιμάκιο του Περιφερειακού Πολυδύναμου Ιατρείου Σύμης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια ο 30χρονος διεκομίσθη στο Π.Π.Ι. Σύμης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού μετέβη στην θαλάσσια περιοχή “Ταβίρι”, όπου εντόπισε το σκάφος “Καπταν Ντενίζ” αγκυροβολημένο, με τρεις επιβαίνοντες, καλά στην υγεία τους.

Τα τρία άτομα δήλωσαν στα στελέχη του Λιμενικού ότι ο 30χρονος ως Κυβερνήτης του σκάφους, στην προσπάθεια του να δέσει το σχοινί σε βράχο, έπεσε από αυτόν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ενώ ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις του, από έναν επιβαίνοντα του εν λόγω σκάφους.

Ακολούθως, ιδιωτική λέμβος, καθώς και βοηθητική πνευστή λέμβος, προσέγγισαν το σκάφος για να συνδράμουν στην μεταφορά του και των επιβαινόντων του, με τη συνοδεία του περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, στον όρμο “Νημποριό”, όπου αγκυροβόλησε με ασφάλεια.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύμης, ενώ η σορός μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ρόδου για νεκροψία – νεκροτομή.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn: βίασε 29χρονη, εκβιάζοντας την με ροζ βίντεο

Σάμος - Μηχανικός ελικοπτέρου: “Μια ριπή ανέμου μας έφερε τούμπα”

Τροχαίο: Νεκροί δύο νέοι - Τραυματίες τρεις φίλοι τους