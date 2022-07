Ιωάννινα

Ιωάννινα - Βαρθολομαίος: Το Κέντρο της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” είναι ένα “σύγχρονο σχολείο”

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το Κέντρο Παιδιών της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”, στα Ιωάννινα.

Το ΚΔΑΠ «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Β΄» επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εντός του πλαισίου της επισήμου επισκέψεως Του στην Ι. Μ. Ιωαννίνων. Το Κέντρο αποτελεί προϊόν της πολύπλευρης συνεργασίας της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Στον χαιρετισμό Του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αναφερόμενος εκτενώς στη σημασία της παιδικής ηλικίας, της αγωγής και της δημιουργικότητας, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ότι το Κέντρο «ανταποκρίνεται στο πρότυπο ενός σύγχρονου σχολείου, όπου υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία δασκάλου και μαθητή, και απουσιάζει η αυταρχική επιβολή, η οποία, κατά κανόνα, ωθεί τα παιδιά στην παθητικότητα στη διαδικασία μάθησης. Θα λέγαμε, ότι το Κέντρο ενσαρκώνει την ιδέα του «σχολείου του προσώπου», όπου η παιδαγωγική σχέση τροφοδοτεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη δημιουργικότητα του παιδιού».

Η δημιουργική γνώση, υπογράμμισε ο Παναγιώτατος, είναι «η γνώση των ζωτικών για τη ζωή και την ιδιοπροσωπία μας αξιών της Ορθοδοξίας, αξιών με πανανθρώπινη εμβέλεια. Η πρωτοπορία κτίζεται πάντοτε πάνω στα θεμέλια της παράδοσης. Η δημιουργική οικείωση αυτής της αξιακής παρακαταθήκης όχι μόνον δεν οδηγεί σε δυσπιστία απέναντι στο νέο, αλλά είναι όρος της πραγματικής προόδου».

Εν τέλει ο Πατριάρχης, χαιρετίζοντας τη λειτουργία εκ μέρους της Ι. Μητροπόλεως Ιωαννίνων και του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» του Κέντρου, συνεχάρη ενθέρμως τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο τον Β΄, την Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων και την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» για την «ωραία κοινή πρωτοβουλία» της δημιουργίας και λειτουργίας του Κέντρου, ευχόμενος άνωθεν ευλογία και επιτυχία στο προσφερόμενο έργο.

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας τον Παναγιώτατο για την ιδιαίτερη τιμή της επισκέψεως Του, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» με την Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων σε σειρά τομέων όπως, η στήριξη ευαλώτων οικογενειών με τρόφιμα, η στήριξη προσφύγων κατά τη διάρκεια της μεγάλης μεταναστευτικής κρίσης 2015-2017, η προστασία του περιβάλλοντος και η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η στήριξη και αγωγή παιδιών από ευάλωτες οικογένειες.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», υπογράμμισε ο κ. Δήμτσας, στηρίζει ενεργά τις διάφορες μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με έμφαση στις ακριτικές περιοχές της Θράκης, της Μακεδονίας, των Νησιών του Αιγαίου και της Ηπείρου. Η στήριξη αυτή των ακριτικών περιοχών της Πατρίδος μας αποτελεί προτεραιότητα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος υπό τις παρούσες συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής, κοινωνικής, προσφυγομεταναστευτικής, υγειονομικής και ενεργειακής κρίσεως.

Εντός του ευρύτερου πλαισίου τη κοινωνικής προσφοράς της Εκκλησίας της Ελλάδος ιδρύθηκε και το ΚΔΑΠ Ιωαννίνων, το οποίο φέρει το όνομα «Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Β΄» προς τιμή του Μακαριωτάτου, ο οποίος από την αρχή της σπουδαίας Πρωθιεραρχικής Ποιμαντορίας Του στην Εκκλησία της Ελλάδος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στο πνευματικό όσο και στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας στη σύγχρονη εποχή.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος, τόνισε ο κ. Δήμτσας, με το πολυσχιδές έργο του στην Ι. Μητρόπολη Ιωαννίνων δικαίωσε την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία τον ανέδειξε Ποιμενάρχη της ιστορικής αυτής μητροπόλεως, εκ της οποίας προήλθαν δύο σημαντικοί Αρχιεπίσκοποι Αθηνών.

Ο Γενικός Διευθυντής της «Αποστολής» επεσήμανε ότι στόχος είναι το ΚΔΑΠ να αποτελέσει ένα «δεύτερο σπίτι» για παιδιά οικογενειών με χαμηλά ή καθόλου εισοδήματα, δεδομένων των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και των ιδιαιτέρων δυσκολιών που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ηπείρου.

Από το 2017 το Κέντρο έχει δεχθεί 720 παιδιά.

