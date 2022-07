Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στην Κάρυστο

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά ξέσπασε στην Κάρυστο στη νότια Εύβοια σε δασική έκταση στην περιοχή Πλατανιστός.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, η πυρκαγιά αποτεφρώνει δάσος στον Πλατανιστό. Ήδη έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις από Χαλκίδα και Μαντούδι, ενώ αποστέλλονται προς την Κάρυστο και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλατανιστός Καρύστου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2022

