Σκόπελος: 19χρονη έπεσε στον γκρεμό για να πιάσει το μπλοκ ζωγραφικής της (εικόνες)

Επιχείρηση για τη διάσωση της κοπέλας που βρέθηκε στον γκρεμό με τα βάτα. Συγκινητικές εικόνες από το σημείο.

Σε γκρεμό με βάτα έπεσε μία 19χρονη, όταν της έπεσε κάτι και πήγε να το πιάσει.

Η μητέρα της κοπέλας την είδε και κάλεσε αμέσως την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής και μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισαν την 19χρονη και την έβγαλαν σε ασφαλές σημείο.

Έφυγε το μπλοκ ζωγραφικής?? από τα χέρια της και στην προσπάθεια της να το πιάσει, έπεσε σε γκρεμό.

Οι #Πυροσβέστες του ΠΚ #Σκόπελος την ανέσυραν με τη χρήση διασωστικών σχοινιών. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου.

Όλα πήγαν καλά για τη 19χρονη. ???? pic.twitter.com/sPZ6l9pvlb — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2022

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την 19χρονη για προληπτικούς λόγους στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου και λίγο αργότερα επέστρεψε στο σπίτι της.

