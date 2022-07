Λευκάδα

Λευκάδα: βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος νεαρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τραγικό τρόπο έληξε η αγωνία για την τύχη του 25χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί επί ημέρες.



Εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι (14/7) η σορός του 25χρονου αλλοδαπού κολυμβητή που είχε εξαφανιστεί στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Τσουκαλάδων στη Λευκάδα. Τη σορό εντόπισε χειριστής διερχόμενου θαλάσσιου σκάφους και περισυνελέγη από σκάφος του Λιμενικού.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του νεαρού άνδρα από τη Ρουμανία, που είχε πάει για μπάνιο με την παρέα του στην περιοχή του Αγίου Νικήτα, είχαν ξεκινήσει στις 10 Ιουλίου. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες χθες, η σορός του 25χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Τσουκαλάδων ν. Λευκάδας, από χειριστή διερχόμενου θαλάσσιου μέσου αναψυχής και περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

Για τον ανωτέρω είχαν ξεκινήσει έρευνες προς εντοπισμό του απογευματινές ώρες της 10/07/2022. Η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη (εικόνες)

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Ημαθία - Τροχαίο: Πέθανε από ανακοπή πάνω στο τιμόνι (εικόνες)