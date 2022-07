Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: Θρήνος για το νέο ζευγάρι και την 15χρονη (εικόνες)

Η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη



Θλίψη στα Χανιά μετά το θανατηφόρο τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε ένα ζευγάρι νέων και ένα ανήλικο κορίτσι.

Την Πέμπτη κατέληξε και η 23χρονη η οποία νοσηλευόταν εδώ και αρκετές ημέρες σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων, με τους γιατρούς να δίνουν κυριολεκτικά μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

Το χρονικό του δυστυχήματος στα Χανιά

Μια βόλτα με το αμάξι για μια παρέα τεσσάρων ατόμων στην Κρήτη, στην Κίσσαμο Χανίων, κατέληξε την Κυριακή (3/7), σε απόλυτη τραγωδία.

Το αυτοκίνητο, για άγνωστο λόγο και υπό συνθήκες που ερευνώνται, βγήκε από το δρόμο και ακολούθως έπεσε πάνω σε διερχόμενο αγροτικό αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους ο 23χρονος Νίκος και η 15χρονη Ελίσα. Δύο άλλα παιδιά έδιναν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή, με την 23χρονη Νεκταρία να χάνει τη ζωή της χθες, Πέμπτη, λίγες μέρες μετά το τροχαίο.

Την ίδια ώρα, στο όχημα του αγροτικού επέβαιναν δύο άτομα - ένας άνδρας και μία γυναίκα - με την 74χρονη να τραυματίζεται ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν πέντε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δύναμη της πυροσβεστικής αλλά και άνδρες της Τροχαίας.

