Ρέθυμνο: Ήταν νεκρή στο νερό για τρεις μήνες!

Θρίλερ για την ταυτότητα της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε σε παραλία. τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.



Εξελίξεις υπάρχουν γύρω από την υπόθεση που πριν από λίγες ημέρες κινητοποίησε το λιμεναρχείο Ρεθύμνου μετά και τον εντοπισμό ενός πτώματος στην παραλία της Επισκοπής.

Το πτώμα που εντοπίστηκε στην άκρη της παραλίας ήταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης και γι' αυτό το λόγο τότε ήταν αδύνατον να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για γυναίκα ή για άνδρα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε έδειξε ότι το πτώμα ανήκει σε γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών.

Πηγή ενημέρωσης από το λιμενικό ανέφερε πως ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι το πτώμα βρισκόταν στο νερό περίπου εδώ και τρεις μήνες ενώ ως προς τα αίτια του θανάτου δεν κατέστη δυνατόν να υπάρξει κάποιο σαφές πόρισμα. Ωστόσο από τα όσα είδε ο ιατροδικαστής στη σορό, δεν φαίνεται να προκύπτουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας.

Από την πλευρά του το λιμεναρχείο Ρεθύμνου ανατρέχει σε υποθέσεις εξαφάνισης που πολύ πιθανόν να δηλώθηκαν εκείνο το διάστημα.

