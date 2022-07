Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απείλησε ότι θα της κάψει το σπίτι... αν δεν φύγει ο σκύλος (εικόνες)

Ενα εξοργιστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με κάποιον να γράφει απειλητικό μήνυμα εναντίον κοπέλας στον τοίχο έξω από την είσοδο του σπιτιού της.

Στο σημείωμα την απειλούσε πως θα της κάψει το σπίτι, αν δεν διώξει τον σκύλο της.

Συγκεκριμένα, το αδιανόητο αυτό περιστατικό έκανε γνωστό ο παρουσιαστής της εκπομπής «Football Stories», Αγγελος Γιακουμίδης, ο οποίος δημοσίευσε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο απεικονίζεται η απειλή που γράφτηκε έξω από το σπίτι της κοπέλας:

«Άμα δεν φύγει ο σκύλος θα σας κάψω το σπίτι. Με ή χωρίς τον σκύλο».

Ως… από μηχανής θεοί, οι γείτονες της κοπέλας έσπευσαν να την υποστηρίξουν, γράφοντας με τη σειρά τους στον τοίχο κάτω από το απειλητικό παραλήρημα: «Φίλε όποιος κι αν είσαι απλά ψ@φ$ μαζί με την σκ@τ#ψυχιά σου. Υποστηρικτές γείτονες με αγάπη».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αγγελος Γιακουμίδης αναφέρει στην ανάρτησή του: «Η καλή μου φίλη έχει στο σπίτι της ένα σκύλο. Σήμερα γυρνώντας βρήκε αυτό γραμμένο έξω από την πόρτα της. Η απάντηση γράφτηκε από τους γείτονες. Εγώ λέω να βάλουμε ένα χεράκι να βρεθεί ο «νταής» με όποιες ποινικές συνέπειες προβλέπονται. Παρακαλώ κοινοποιήστε ελεύθερα ή επικοινωνήστε αν γνωρίζει κάποιος κάτι».

πηγή/ instagram: aggelosgsal

