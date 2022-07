Κέρκυρα

Κέρκυρα: Φωτιά στα Χλωματιανά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εναέρια μέσα επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που μαίνεται ανεξέλεγκτη στη νότια Κέρκυρα.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στα Χλωματιανά στις Κλεισούρες Αλευροπάρι, του δήμου της Νότιας Κέρκυρας.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής με 20 πυροσβέστες, οκτώ άτομα πεζοπόρου τμήματος και από αεροσκάφη κι ένα Mi8.

Σε συνέχεια προηγούμενου μηνύματος, στην #πυρκαγιά στην περιοχή Χλοματιανά #Κέρκυρας επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 8 οχήματα, 4 Α Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χανιά: Θρήνος για το νέο ζευγάρι και την 15χρονη (εικόνες)

Τσιτσιπάς: Η ανάρτησή του για το ενοίκιο που... ξεσήκωσε τα social media

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της