Κρήτη: Νόμιζαν ότι έκανε ηλιοθεραπεία για ώρες, αλλά είχε πεθάνει...

Ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε ξαπλώστρα για αρκετή ώρα και φαινόταν να κάνει ηλιοθεραπεία, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή κίνηση.

Αναστάτωση επικράτησε αργά το απόγευμα της Παρασκευής την παραλία της Σταλίδας του δήμου Χερσονήσου, όταν λουόμενοι εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του 54χρονο άνδρα από την Βρετανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος Βρετανός βρισκόταν σε ξαπλώστρα για αρκετή ώρα και φαινόταν να κάνει ηλιοθεραπεία, χωρίς όμως να κάνει την παραμικρή κίνηση.

Γύρω στις 20.20 το βράδυ, λουόμενοι τον πλησίασαν και αντιλήφθηκαν ότι ο 50χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και ο Βρετανός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

