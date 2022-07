Ηράκλειο

Ηράκλειο: Πανικός “στον αέρα” με μεθυσμένη επιβάτιδα

Η τουρίστρια έκανε "άνω - κάτω" πλήρωμα και επιβάτες.

(εικόνα αρχείου)





Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροσκάφος που θα πραγματοποιούσε την πτήση Ηράκλειο – Σέφιλντ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, Βρετανή επιβάτιδα που είχε μεθύσει, δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις τόσο του πληρώματος όσο και του πιλότου.

Στο αεροπλάνο έφτασαν αστυνομικοί από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου Κρήτης και συνέλαβαν την 32χρονη.

Σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία με τις κατηγορίες για επικίνδυνες παρεμβάσεις στην συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών καθώς και διασάλευση της τάξης.

πηγή: cretapost.gr

