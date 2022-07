Λάρισα

Λάρισα: Έστησαν φυτώριο κάνναβης στο σπίτι τους! (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αστυνομικές αρχές στον έλεγχο που πραγματοποίησαν

Εντοπίστηκε ολοκληρωμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε οικία σε περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάρισας

Συνελήφθησαν 3 άτομα και αναζητείται 1 ακόμα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί Τελωνειακού Κώδικα και περί αλλοδαπών

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Εντοπίστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, οργανωμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε οικία σε περιοχή του Δήμου Αγιάς Λάρισας.

Συνελήφθησαν χθες (15-07-2022) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Λάρισας, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, 3 άνδρες, δύο ημεδαποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος 1 ακόμη ημεδαπού άνδρα που αναζητείται, σχηματίσθηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών, περί όπλων, περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, περί Τελωνειακού Κώδικα και περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων για υδροπονική καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε οικία σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε χθες αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίσθηκαν οι δύο εξ αυτών στην οικία που διαμένουν σε περιοχή του Δήμου Τυρνάβου και ο τρίτος στην προαναφερόμενη περιοχή του Δήμου Αγιάς.

Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

τρεις νάιλον σακούλες με νωπούς κλώνους κάνναβης, συνολικού βάρους -11.950- γραμμαρίων,

τρεις νάιλον σακούλες με αποξηραμένα φύλλα κάνναβης, συνολικού βάρους -700- γραμμαρίων,

1 ολοκληρωμένη εγκατάσταση υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, καθώς και διάφορα σύνεργα (σωλήνες εξαερισμού, λαμπτήρες φωτισμού, υφασμάτινες γλάστρες, ανεμιστήρες, φίλτρο αέρος, δίχτυ σκίασης, μπαλαντέζες, μετατροπείς ρεύματος κ.α.),

1 πιστόλι αερίου, με μία αμπούλα αερίου,

1 κροτίδα,

10 πακέτα τσιγάρων, χωρίς την ειδική ένσημη ταινία φορολόγησης,

1 μαχαίρι, μετά θήκης,

1 ζυγαριά,

2 τρίφτες κάνναβης,

χάρτινο κυτίο περιέχων νάιλον συσκευασία με σπόρο κάνναβης,

4 κινητά τηλέφωνα,

το χρηματικό ποσό των 80 ευρώ,

1ηλεκτρική συσκευή για αεροστεγείς συσκευασίες,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

1συσκευή εντοπισμού θέσης (GPS TRACKER) με καλώδιο φόρτισης, καθώς και

1μαρμάρινη πλάκα απεικονίζουσα ανάγλυφα σχέδια και 1 πέτρινος κύλινδρος, τα οποία θα εξετασθούν από αρμόδιο υπάλληλο της εφορίας αρχαιοτήτων για το αν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, ο αλλοδαπός στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στη Χώρα.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας".

