Ηράκλειο: φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Κέρη Μαλεβιζίου

Νέα εστίας φωτιάς ξέσπασε πριν από λίγο στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα καίει σε χορτολιβαδική έκταση στην Κέρη Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο.

Για την πυρκαγιά κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην Κέρη Μαλεβιζίου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2022

