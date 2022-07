Καβάλα

Πτώση αεροσκάφους στην Καβάλα: “Πιθανή η εκκένωση των Αντιφιλίππων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει ο Δήμαρχος και γιατί εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο της συντριβής του Antonov.

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην περιοχή των Αντιφιλίππων στην Καβάλα μετά από την πτώση του αεροσκάφους Antonov το οποίο μετέφερε «επικίνδυνο υλικό», με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυρομαχικά, που μεταφέρονταν από την Σερβία στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, το πρωί της Κυριακής, είναι πολύ πιθανό να διαταχθεί εκκένωση των Αντιφιλίππων, καθώς πιθανώς δεν είναι ασφαλές να κυκλοφορούν πολίτες σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από το σημείο της συντριβής του αεροπλάνου.

Για το θέμα πρόκειται να υπάρξει ειδική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.

Ο Δήμαρχος Παγγαίου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ επεσήμανε πως το ανησυχητικό «δεν είναι τόσο η τοξικότητα, δεδομένου πως δεν υπάρχει φωτιά, αυτήν την στιγμή, αλλά ο φόβος για αναζωπυρώσεις στα πυρομαχικά. Η τοξικότητα ελέγχθηκε, θεωρείται σε καλό επίπεδο, αλλά αυτές είναι μόνο οι πρώτες ενδείξεις και πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί»

Σημειώνεται πως την νύχτα, με μήνυμα από το 112, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στις τοπικές κοινότητες Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, προκειμένου να κρατήσουν κλειστές πόρτες, παράθυρα και κλιματιστικά, ώστε να αποτραπεί κάθε επαφή τους με τον αέρα της περιοχής, όπου κατέπεσε το αεροσκάφος.

Μέτιος: Ανησυχία για την επικινδυνότητα του φορτίου που μετέφερε το αεροπλάνο

Την ανησυχία του για την επικινδυνότητα του φορτίου που μετέφερε το μεταγωγικό αεροσκάφος εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος το πρωί της Κυριακής.

Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι περιμένουν τις εκτιμήσεις των ειδικών για το κατά πόσο το πολεμικό υλικό που μετέφερε το μεταγωγικό αεροσκάφος είναι επικίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια.

«Υπάρχει αγωνία, περιμένουμε τις εκτιμήσεις των πυροτεχνουργών και των λοιπών ειδικών του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν συντρέχει λόγος μέχρι αυτή τη στιγμή εκκένωσης των οικισμών που βρίσκονται κοντά στην περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εστίες πυρκαγιάς ούτε και καπνοί, με κατεύθυνση προς κατοικημένες περιοχές», είπε ο κ. Μέτιος.

Ειδήσεις σήμερα:

Όρεγκον - “Ασημένιος” ο Τεντόγλου: “έχασα το χρυσό από τις κακές προσγειώσεις μου”

Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 33 σημεία

Πτώση Antonov στην Καβάλα: Βίντεο από drone με τα συντρίμμια

Gallery