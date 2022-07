Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Θεσπρωτία

"Λαμπάδιασαν" σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στο σημείο η Πυροσβεστική.

Πυρκαγιά σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, στην οδό Αισώπου, στην περιοχή του Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 3 ΙΧΕ οχήματα σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης επί της οδού Αισώπου στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2022

