Τροχαίο: Σκοτώθηκε 23χρονος, αφού τράκαρε με ταξί και παρέσυρε τουρίστρια

Θρήνος για τον νεαρό οδηγό του οχήματος. Δύο τραυματίες από την σύγκρουση και την παράσυρση της γυναίκας, που εκινείτο πεζή.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε την νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Καρδάμαινα της Κω, στο ύψος της διασταύρωσης προς «Νορίντα».

Ειδικότερα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 23χρονος, αλβανικής καταγωγής, εργαζόμενος σε ξενοδοχείο, αφού συγκρούστηκε με ταξί, παρέσυρε μια γυναίκα που εκινείτο πεζή.

Αμέσως μετά το όχημα ντεραπάρισε. Από τα χτυπήματα, βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο ο 23χρονος οδηγός του αυτοκινήτου.

Στο Νοσοκομείο της Κω διακομίστηκαν οι δύο τραυματίες: η πεζή τουρίστρια, η οποία παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του θύματος, καθώς και ο οδηγός του ταξί με το οποίο συγκρούστηκε αρχικώς το όχημα του 23χρονου.

