Πτώση Antonov - Καβάλα: απαγόρευση κυκλοφορίας σε αγροτικές περιοχές

Για ποιο λόγο κρίθηκε επιβεβλημένη η εντοή για απαγόρευση κυκλοφορίας στην περιοχή. Ειδικοί του Στρατού στα χημικά όπλα μετέβησαν στον τόπο της τραγωδίας.

Ο Δήμαρχος Παγγαίου Φίλιππος Αναστασιάδης με ανακοίνωση του απαγόρευσε την κυκλοφορία όλων των αγροτικών οχημάτων και των πεζών στις αγροτικές περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα από τα συντρίμμια του αεροσκάφους που έχουν εκτοξευθεί σε ακτίνα πολλών μέτρων.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει αυτή η απαγόρευση, καθώς ακόμα δεν είναι γνωστός ούτε ο ακριβής αριθμός των μερών του αεροσκάφους που βρίσκονται διάσπαρτα στις αγροτικές εκτάσεις ούτε, όμως, και η επικινδυνότητα του φορτίου που μετέφερε.

Πάντως, οι τοπικές αρχές βρίσκονται εν αναμονή της άφιξης του εδικού διακλαδικού λόχου Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής άμυνας του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος και θα ελέγξει την άσπρη σκόνη που υπάρχει διάσπαρτη γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους και θα αποφανθεί για την επικινδυνότητα της.

