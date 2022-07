Καβάλα

Antonov - Καβάλα: Επιμνημόσυνη δέηση στο Παλαιοχώρι για τους 8 νεκρούς

Τι δήλωσε ο εφημέριος του ιερού ναού Απόστολου Θωμά, στο Παλαιοχώρι.



Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του πληρώματος του μοιραίου αεροσκάφους τύπου Αντόνοφ A-12, που κατέπεσε, αργά χθες το βράδυ, σε αγροτική περιοχή μεταξύ Αντιφιλίππων και Παλαιοχωρίου, κοντά στην Καβάλα, εψάλη, σήμερα το πρωί, μετά το πέρας της θείας λειτουργίας στον ιερό ναό Απόστολου Θωμά της τοπικής κοινότητας Παλαιοχωρίου.

Ο εφημέριος του ιερού ναού, πατέρας Θεοχάρης Καλπάκογλου, ο οποίος διακονεί εδώ και 21 χρόνια στην περιοχή -τόπο καταγωγής του- ήταν και ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας του τραγικού συμβάντος, που τον συγκλόνισε τόσο που αποφάσισε να ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση για τους ανθρώπους που με τόσο τραγικό τρόπο χάθηκαν.

«'Ανθρωποι του Θεού ήταν και ως εφημέριος σκέφτηκα στο τέλος της σημερινής θείας λειτουργίας να κάνουμε μια επιμνημόσυνη δέηση και να προσευχηθούμε για τις ψύχες αυτών των ανθρώπων, που δεν γνωρίζαμε την εθνικότητά τους, αλλά ούτε και μας ενδιαφέρει καθώς όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι του Θεού. Είχαμε ιερό καθήκον να κάνουμε μια προσευχή ώστε ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους εφόσον φύγανε και να ενισχυθούν και οι συγγενείς τους απέναντι σε αυτό τον μεγάλο πόνο, που είναι και δικός μας πόνος», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εφημέριος του ιερού ναού Απόστολου Θωμά, στο Παλαιοχώρι.

«Ήταν μια δέηση ως αποτέλεσμα της αγάπης που έχει η Εκκλησία και ο Χριστός προς όλους τους ανθρώπους», τόνισε.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί αυτό ήταν πρωτόγνωρο. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια τα αισθήματα που είχαμε εκείνη τη στιγμή», τόνισε και περιέγραψε τη στιγμή της συντριβής: «Ήμασταν στο μπαλκόνι του σπιτιού μας κι ακούσαμε ένα αεροπλάνο να περνάει, οπότε στρέψαμε το βλέμμα για να το δούμε. Συγκλονισμένοι αντικρίσαμε μια μάζα φωτός, μια φωτιά, να προσγειώνεται ακριβώς κάτω από το χωριό μας και ευτυχώς ήταν σε μη κατοικήσιμη περιοχή. Δεν μπορώ να περιγράψω με λόγια τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιερέας, περιγράφοντας την «τρομακτική εικόνα» της στιγμής που το αεροσκάφος κατέπεσε.

