Ρόδος: μήνυση στο νοσοκομείο για τον θάνατο 16χρονου

Τι αναφέρει η μήνυση της οικογένειας για τα αίτια θανάτου του 16χρονου.

Μήνυση κατά παντός υπευθύνου του νοσοκομείου Ρόδου κατέθεσαν οι γονείς του 16χρονου που είχε μεταφερθεί με πυρετό στο νοσοκομείο του νησιού και τελικά του έδωσαν εξιτήριο και έφυγε από τη ζωή.

Ο νεαρός, είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο στις 21 Μαΐου 2022 με σοβαρά προβλήματα υγείας και στο νοσοκομείο της Ρόδου οι γιατροί του έδωσαν αντιπυρετική αγωγή και του έδωσαν εξιτήριο, σύμφωνα με τη μήνυση, χωρίς να του κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε ξανά στο νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία” όπου και κατέληξε.

