Αχαΐα

Αχαΐα - Φλόκα: Φωτιά ξέσπασε μέσα στην νύχτα

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή Φλόκα, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φωτιά ξέσπασε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και γρήγορα πήρε διαστάσεις,

Επί τόπου επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν και δημοτικοί υπάλληλοι, με υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

??????Στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Φλόκα Δυτικής #Αχαΐα επιχειρούν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 20 οχήματα.

??Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 18, 2022

