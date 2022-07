Πέλλα

Τραγωδία στην Πιερία: 23χρονος πνίγηκε στη θάλασσα

"Μάστιγα" οι πνιγμοί το καλοκαίρι στη χώρα μας.

Την τελευταία του πνοή ένας νεαρός άνδρας θαλάσσια περοχή της Περαίας της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για έναν 23χρονο ο οποίος ανασύρθηκε χθες Κυριακή χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

