Θεσσαλονίκη

Διάρρηξη - μαμούθ στην Θεσσαλονίκη: Πήραν από μετρητά μέχρι... πιστόλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διάρρηξη με μεγάλη «μπάζα» σημειώθηκε σε σπίτι επιχειρηματία.

Νέα διάρρηξη σε σπίτι επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, με τους δράστες να φεύγουν με κοσμήματα, χιλιάδες ευρώ και ένα πιστόλι.

Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 200.000 ευρώ σε μετρητά, συνάλλαγμα, κοσμήματα μεγάλης αξίας αλλά και ένα πιστόλι, η κατοχή του οποίου ήταν νόμιμη, περιείχε το χρηματοκιβώτιο που άρπαξαν διαρρήκτες, από μονοκατοικία 53χρονου επιχειρηματία που βρίσκεται σε πολυτελές συγκρότημα, στην περιοχή του Τριλόφου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαρρήκτες εισέβαλλαν στην πολυτελή κατοικία περίπου στις 9.00μμ το βράδυ του Σαββάτου, ενώ στη συνέχεια αναζήτησαν το χρηματοκιβώτιο. Αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκονταν στην κρεβατοκάμαρα, που όμως διέθετε θωρακισμένη πόρτα.

Οι δράστες, με τη βοήθεια εργαλείων που είχαν μαζί τους, ξήλωσαν ολόκληρη την πόρτα μαζί με το κούφωμα, αρπάζοντας το χρηματοκιβώτιο που περιείχε τα μετρητά, κοσμήματα μεγάλης αξίας, αλλά και ένα πιστόλι που κατείχε νόμιμα ο 53χρονος, προκειμένου αργότερα να το ανοίξουν με την ησυχία τους σε άλλο μέρος.

Μάλιστα, στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν λεία, οι δράστες δεν δίστασαν να σπάσουν και μεγάλα έπιπλα, πιστεύοντας ότι έκρυβαν ενδεχομένως στο εσωτερικό τους άλλα πολύτιμα αντικείμενα ή μετρητά, προκαλώντας επιπλέον ζημιές.

Πηγή: GRTimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Antonov - Καβάλα: Επιχείρηση για την απομάκρυνση των πυρομαχικών - Τα μοιραία λεπτά πριν την τραγωδία (εικόνες)

Πισπιρίγκου: όλη η μήνυση του Δασκαλάκη στον Ηλιάδη (βίντεο)

Πέθανε ο Χανς-Τις Λέμαν