Πάτρα - Ομαδικός βιασμός: Συλλήψεις μετά απο καταγγελία 39χρονης

Έρευνα των Αρχών μετά την καταγγελία γυναίκας ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού.

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό ομαδικού βιασμού 39χρονης γυναίκας στην Πάτρα, διερευνούν τις τελευταίες ώρες αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών.

Μία γυναίκα που πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας στο Ρίο, ενημέρωσε για το συμβάν τους γιατρούς και αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η 39χρονη τα ξημερώματα του Σαββάτου προς την Κυριακή, δύο άνδρες ηλικίας 32 και 47 ετών, με τους οποίoυς είχε προηγουμένως βγει για διασκέδαση, την οδήγησαν στο σπίτι του ενός στην Πάτρα και αφού, όπως είπε, της έδωσαν αν αγνοία της ναρκωτική ουσία στη συνέχεια τη βίασαν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών οι οποίοι μετά από έρευνες κατέληξαν στους δύο άνδρες οι οποίοι και συνελήφθησαν. Οι δύο συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν πως ναι μεν υπήρξε με την γυναίκα ερωτική συνεύρεση αλλά με τη συναίνεσή της. Παραδέχονται επίσης πως έκαναν χρήση ναρκωτικών, αλλά εν γνώσει της καταγγέλλουσας.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα με την βαριά κατηγορία του ομαδικού βιασμού, ενώ αναμένονται ήδη τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί η 39χρονη προκειμένου να διαπιστωθεί ή όχι η λήψη ναρκωτικής ουσίας.

Σε κατ' οίκον έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο σπίτι όπου καταγγέλλεται ο βιασμός, δεν βρέθηκαν ναρκωτικά.

