Ρεθύμνου

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Mάχη με τις αναζωπυρώσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπεράνθρωπες οι προσπάθειες από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Επέστρεψαν στα σπίτια τους οι κάτοικοι στα Σαχτούρια.



Ολονύχτια αναμένεται να είναι η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στο νότιο αλλά και στο βόρειο μέτωπο του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά στην περιοχή Σακτούρια ελέγχθηκε έξω απ' το χωριό, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια για να ελεγχθεί και στην περιοχή του Αη Γιώργη, όπου υπάρχουν μικροεστίες.

Χαρακτηριστικό της καλύτερης εικόνας που παρουσιάζει πια το πύρινο μέτωπο, αποτελεί το γεγονός, ότι οι κάτοικοι στα Πάνω και Κάτω Σαχτούρια επέστρεψαν στα σπίτια τους με τις δυνάμεις πυροσβεστών και πολιτών να είναι μεγάλες πέριξ των οικισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επιχειρούν συνολικά 130 υπάλληλοι, 27 πυροσβεστικά οχήματα, 10 πεζοπόρα τμήματα. Τα 3 ελικόπτερα που συνέδραμαν στην κατάσβεση σταμάτησαν τις πτήσεις τους, καθώς λόγω των θυελλωδών ανέμων οι ρίψεις τους ήταν άστοχες.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στο βόρειο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στην περιοχή Αμπελάκια. Ωστόσο δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και επιφυλακή υπό το φόβο αναζωπυρώσεων καθώς στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Εικόνες και πληροφορίες από το neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Ετοιμόγεννη δεν πρόλαβε να φτάσει στο μαιευτήριο και γέννησε στο αυτοκίνητο!

Χαλκιδική - Αδελφός αγνοούμενου: Η οικογένεια μου δεν μπορεί να το αντέξει άλλο

Antonov - Δήμος Παγγαίου: “Αν εντοπίσετε αυτά τα πυρομαχικά ειδοποιήστε αμέσως” (εικόνες)