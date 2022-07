Θεσσαλονίκη

“Συμπέθεροι” διέλυσαν σπίτι γιατί… δεν εγκρίνουν την σχέση των παιδιών τους (εικόνες)

Άγρια επεισόδια εκτυλίχθηκαν σε συνοικία της Θεσσαλονίκης, μεταξύ μελών δύο οικογενειών, λόγω διαφωνιών για την σχέση ενός νεαρού ζευγαριού.

Οι προσωπικές διαφορές μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά στην ανατολική Θεσσαλονίκη, οδήγησαν σε ένα επεισόδιο άνευ προηγουμένου.

Από το απόγευμα της Δευτέρας είχαν διενέξεις, που αφορούσαν έναν έρωτα μεταξύ ενός αγοριού 19 ετών και ενός κοριτσιού 18 ετών, οι οποίες μετά από λίγες ώρες εντάθηκαν.

Τότε η οικογένεια του 19χρονου, η οποία δεν επιθυμεί να συμπεθεριάσει με την οικογένεια της 18χρονης, αποφάσισε να επιτεθεί.

Δέκα άτομα περίπου μαζεύτηκαν κρατώντας ρόπαλα και άλλα αντικείμενα. Οι Ρομά σχεδόν ισοπέδωσαν το ημιυπόγειο στο οποίο είχαν ταμπουρωθεί τα μέλη της οικογένειας της 18χρονης.

Για αρκετή ώρα επικράτησε ένταση στην οδό Ξενοφώντος. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι δράστες αποχώρησαν και πνεύματα ηρέμησαν.

Έξι άτομα της οικογένειας που δέχθηκε επίθεση μετέβησαν στο Α.Τ. Τούμπας προκειμένου να υποβάλλουν μήνυση.

Αστυνομικοί έκαναν έρευνες στους γύρω δρόμους για να βρουν όσους συμμετείχαν στην επίθεση.

