Θεσσαλονίκη: Ανήλικος κατέληξε στο νοσοκομείο από κατανάλωση αλκοόλ

Χειροπέδες σε υπάλληλο σε κατάστημα ψιλικών πέρασαν οι αστυνομικοί.



Υπάλληλος σε κατάστημα ψιλικών συνελήφθη επειδή πούλησε μία φιάλη βότκα σε 15χρονο.

Ο ανήλικος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με συνέπεια να μεταφερθεί αναίσθητος, από τους γονείς του, σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στην περιοχή της Ανάληψης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο 27χρονος υπάλληλος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

