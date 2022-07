Χανιά

Απάτη στα Χανιά: πήραν 322.291 ευρώ από ηλικιωμένη

Πως τα μέλη της συμμορίας κατάφεραν να εξαπατήσουν την γυναίκα και να της αρπάξουν τα χρήματα.

Όπως αναφέρετραι σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

"Εξιχνιάσθηκε υπόθεση απάτης και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε Ελλήνων, τριών γυναικών και δύο ανδρών, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής ομάδας, της απάτης κατ εξακολούθηση ,της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σε βάρος δυο ημεδαπών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας, 70χρονη απευθύνθηκε σε επιχείρηση (γραφείο ευρέσεως εργασίας) στα Χανιά αναζητώντας οικιακή βοηθό.

Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, με πειστικά επιχειρήματα και προφάσεις κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και κάρτες της ιδίας και του συζύγου της.