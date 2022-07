Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: “άνοιγαν” αυτοκίνητα έξω από εκκλησίες

Πώς δρούσε το ζευγάρι που "ξάφριζε" τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα έξω από εκκλησίες.

Ζευγάρι «άνοιγε» αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από ιερούς ναούς, στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα των ιδιοκτητών.

Ως δράστες ταυτοποιήθηκαν ένας 30χρονος και μία 19χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές, που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι διέρρηξαν τέσσερα οχήματα κατά τους προηγούμενους δύο μήνες. Στην κατοχή τους βρέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο κι ένα τσαντάκι που αποδόθηκε στο νόμιμο ιδιοκτήτη του.

