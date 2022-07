Φωκίδα

Φωτιά στην Φωκίδα: Στην μάχη και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για το νέο πύρινο μέτωπο. Στο σημείο επίγειες και εναέριες δυνάμεις.



Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τολοφώνας της Φωκίδας κοντά στην Ερατεινή.

Στην περιοχή έσπευσαν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που ενισχύθηκαν από οχήματα και πυροσβέστες από την Άμφισσα και την Ναύπακτο, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή #Τολοφώνα Φωκίδας.

??Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 20, 2022

Η άμεση αντίδραση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της πυροσβεστικής απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς.

"Η φωτιά ήταν σε ένα επικίνδυνο σημείο και απειλούσε κατοικημένη περιοχή» υπογραμμίζει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Διοικητής της Πυροσβεστικής στη Φωκίδα κ. Βαγγέλης Τσιορλίδας.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, "η γρήγορη αντίδραση από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και η άμεση παρουσία εναέριων μέσων με εύστοχες βολές, μας επέτρεψε πολύ γρήγορα να την περιορίσουμε και να μην επιτρέψουμε καμία επέκταση της».

Την ίδια ώρα, στα Μέγαρα είναι σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά,με τις προσπάθειες των πυροσβεστών να είναι τιτάνιες για να περιρίσουν το πύρινο μέτωπο πριν πάρει διαστάσεις. Μάλιστα, δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού Ζάχουλη μέσω του 112. Όσοι βρίσκονται στον οικισμό, καλούνται να εκκενώσουν προς το Αλεποχώρι.

